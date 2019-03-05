Более 40 тысяч рублей за первенца будут получать семьи на Камчатке

Камчатские семьи, родившие первенца, теперь могут рассчитывать на материальную помощь от государства в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

— С 2019 года в субъектах Дальневосточного федерального округа введена новая мера социальной поддержки семей с детьми — единовременная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка. В этом году на Камчатке размер единовременной выплаты составит 41 594 рубля, — говорится в сообщении.

Отмечается, что претендовать на выплату могут женщины, родившие первого ребёнка начиная с 1 января нынешнего года. Ожидается, что в течение 2019 года за деньгами обратится порядка 1,5 тысячи желающих. Единственное условие, которое надо соблюсти, — родители и ребёнок должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории Камчатского края. На текущий год для реализации новой программы было выделено более 64 миллионов рублей.