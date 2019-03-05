Суд освободил экс-главу Nissan Карлоса Гона под залог

Сумма, закладываемая за освобождение, составит один миллиард иен (почти девять миллионов долларов).

Окружной суд Токио принял решение удовлетворить запрос адвокатов экс-главы франко-японского автоальянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона на его освобождение под залог. Об этом информирует NHK.

По данным телеканала, таким образом суд удовлетворил прошение защиты, направленное на прошлой неделе, в то время как предыдущие два таких же запроса суд отклонял. Залог за освобождение составит один миллиард иен (почти девять миллионов долларов). Экс-главу альянса могут отпустить уже сегодня. Сейчас он находится под стражей уже 107 дней.

Ранее адвокат Дзюнъитиро Хиронака сообщал, что предложил суду в случае освобождения Гона под залог поместить его под видеонаблюдение и записывать все его разговоры.

Гон и бывший член совета директоров компании Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии. Речь шла о том, что Гон мог вместе с Келли скрыть истинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров компании в период с 2010 по 2015 год.

По информации следствия, задекларирована была лишь половина из выделенных ему примерно 10 миллиардов иен (почти 89 миллионов долларов). По этому делу им предъявлено обвинение. Келли был отпущен под залог в конце 2018 года, но Гону в этом было отказано, невзирая на неоднократные обращения защитников.