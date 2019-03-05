Белый дом назвал позорным новое расследование демократов в отношении Трампа

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Белый дом назвал позорным новое расследование демократов в отношении Трампа

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Как отметила пресс-секретарь администрации американского лидера, обвинители боятся, что их ложное повествование о "сговоре России" разрушается.

Белый дом назвал "позорным" и "оскорбительным" очередное расследование демократов в Конгрессе США в отношении главы государства Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

— Председатель Надлер и его коллеги-демократы затеяли эту попытку найти компромат, поскольку боятся, что их двухлетнее ложное повествование о "сговоре России" разрушается, — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее стало известно, что юридический комитет Палаты представителей США собирается направить сотрудникам Белого дома более 60 запросов для расследования в отношении Трампа.

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