Белый дом назвал позорным новое расследование демократов в отношении Трампа

Белый дом назвал "позорным" и "оскорбительным" очередное расследование демократов в Конгрессе США в отношении главы государства Дональда Трампа, сообщает Associated Press.
— Председатель Надлер и его коллеги-демократы затеяли эту попытку найти компромат, поскольку боятся, что их двухлетнее ложное повествование о "сговоре России" разрушается, — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Ранее стало известно, что юридический комитет Палаты представителей США собирается направить сотрудникам Белого дома более 60 запросов для расследования в отношении Трампа.
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