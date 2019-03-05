В метро Москвы начали продавать кожаные браслеты "Тройка"

Всего в продажу поступило почти две с половиной тысячи браслетов, представленных в пяти цветах.

Кожаные браслеты с функцией карты "Тройка" начали продавать в Московском метрополитене, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

— Кожаные браслеты с функционалом карты "Тройка" поступили в сувенирные магазины на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также на стойки "Живое общение", где находятся сувенирные витрины, — уточняется в сообщении.

Всего в продаже оказалось 2,4 тысячи браслетов, которые представлены в пяти цветах: 300 чёрных, 400 синих, по 600 вишнёвых и коричневых, а также 500 розовых. Размер изделий регулируется, цена одного составляет 650 рублей.