Составлен рейтинг лучших достопримечательностей мира

При подсчёте очков учитывались отзывы туристов, оценки на сайтах, транспортная доступность и безопасность, а также количество упоминаний в "Инстаграме".

Первое место в рейтинге лучших достопримечательностей мира заняла площадь Испании в Севилье. К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса хранения багажа Stasher, проводившие исследование.

Помимо неё в первую пятёрку вошли гора Маттерхорн в Швейцарии; исторический парк Пюи-дю-Фу во Франции; Мескита, или Кордовская соборная мечеть в Испании, а также Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби (ОАЭ).

В десятке лучших же оказались Музей Ван Гога в Амстердаме, Голубая лагуна — в Испании, здание венгерского парламента — в Будапеште, а также американский Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс. Представлена в рейтинге и Россия. Наш Эрмитаж попал в рейтинг и занимает в нём 25-е место.

Отмечается, что при подсчёте очков каждого "конкурсанта" учитывались отзывы туристов, оценки на сайтах размещения и бронирования, транспортная доступность, безопасность и количество упоминаний в "Инстаграме".