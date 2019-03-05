Составлен рейтинг лучших достопримечательностей мира

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Составлен рейтинг лучших достопримечательностей мира

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Площадь Испании в Севилье. Фото © Flickr/TeaMeister

При подсчёте очков учитывались отзывы туристов, оценки на сайтах, транспортная доступность и безопасность, а также количество упоминаний в "Инстаграме".

Первое место в рейтинге лучших достопримечательностей мира заняла площадь Испании в Севилье. К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса хранения багажа Stasher, проводившие исследование.

<p>Маттерхорн в Швейцарии. Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/134205948@N02/24862666069/" target="_blank">Flickr / Giorgio Rodano</a></p>

Помимо неё в первую пятёрку вошли гора Маттерхорн в Швейцарии; исторический парк Пюи-дю-Фу во Франции; Мескита, или Кордовская соборная мечеть в Испании, а также Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби (ОАЭ).

<p>Парламент Венгрии. Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/ajy/5848174865/" target="_blank">Flickr / Alistair Young</a></p>

В десятке лучших же оказались Музей Ван Гога в Амстердаме, Голубая лагуна — в Испании, здание венгерского парламента — в Будапеште, а также американский Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс. Представлена в рейтинге и Россия. Наш Эрмитаж попал в рейтинг и занимает в нём 25-е место.

Отмечается, что при подсчёте очков каждого "конкурсанта" учитывались отзывы туристов, оценки на сайтах размещения и бронирования, транспортная доступность, безопасность и количество упоминаний в "Инстаграме".

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