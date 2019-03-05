Экс-полковник СБУ призвал Киев разработать "оружие возмездия" против России

Олег Стариков выразил мнение, что ракету малой дальности на промышленных мощностях завода "Южмаш" построить можно.

Экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что после приостановки ДРСМД Украине нужно создать "оружие возмездия" — а именно ракеты малой дальности для "сдерживания России". Об этом военный эксперт заявил в эфире украинского канала NewsOne.

— Украине надо оружие малой дальности, как я сказал, от 500 до 1000 километров, — сказал он, добавив, что подобное оружие даст Киеву возможность "адекватно ответить" России. — То есть это оружие сдерживания и нападения.

Стариков выразил мнение, что ракету малой дальности на промышленных мощностях завода "Южмаш" построить можно. Теперь же, уверен он, нужно решить, какую ракету будет строить Киев и какой дальности.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин указом приостановил выполнение Россией ДРСМД до устранения Вашингтоном допущенных нарушений. В Госдуме заявили, что другого выхода у Москвы нет.