Эксперты поделились лайфхаками, как выбрать цветы к 8 Марта

Чтобы букеты простояли дольше, поможет веточка туи. Розам, тюльпанам и гвоздикам жизнь продлит щепотка сахара.

В преддверии Международного женского дня в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать цветы к 8 Марта. Как указано на сайте ведомства, обращать внимание нужно на следующие характеристики:

цветы должны быть с полураскрытыми бутонами;

стебель цветка без изломов;

хороший знак при выборе роз — наличие "рубашки" или "рубашечного листа" (более толстые и грубые лепестки, обнимающие бутон);

если оттянуть лепесток свежего цветка, он вернётся на место и примет прежнюю форму.

В то же время в Роспотребнадзоре обратили внимание на то, что украшения цветов могут отвлекать от их свежести.

Эксперты советуют не оставлять цветы надолго без воды, а для того, чтобы продлить им жизнь, исключить резкие перепады температуры. Дома следует подрезать стебли цветов, даже если это уже сделал продавец. Нижние листья стоит удалить, так как в воде они начнут гнить.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что не все цветы смогут делить одну вазу. Поэтому нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны должны быть в отдельных резервуарах. Подчёркивается, что вместе с розами, ландышами и рододендронами неуютно будет большинству растений.

Для того чтобы букеты простояли дольше, поможет веточка туи. Розам, тюльпанам и гвоздикам жизнь продлит щепотка сахара.

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