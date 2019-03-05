В России потратят 11 млрд рублей на переобучение мамочек

По мнению авторов инициативы, реализация этого проекта позволит повысить конкурентоспособность женщин с детьми на рынке труда.

В период с 2020 по 2024 год власти планируют привлечь к переобучению около 230 тысяч женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком. На эти цели будет выделено 11 миллиардов рублей, передаёт ТАСС.

Отмечается, что финансирование проекта будет вестись из федерального бюджета. В первый год будет потрачено 1,9 миллиарда рублей, во все последующие — 2,4 миллиарда ежегодно.

В министерстве выразили уверенность, что реализация проекта сможет повысить конкурентоспособность женщин с детьми на рынке труда, профессиональную мобильность и позволит совмещать работу и семейные заботы.

Также отмечается, что в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин — доступность дошкольного образования для детей" планируется создать более 250 тысяч новых мест в детских садах для самых маленьких воспитанников, для чего регионам будут выделяться средства из федерального бюджета.