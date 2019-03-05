"Лондонский пациент". Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ

На сегодняшний день лечение вируса предполагает пожизненную терапию, поскольку считается, что его нельзя истребить.

Через 12 лет после излечения первого в истории человека, полностью выздоровевшего после вируса иммунодефицита и прозванного "берлинским пациентом", врачи говорят о "лондонском пациенте" — втором поборовшем недуг. По данным Science, мужчине была проведена та же операция, что и Тимоти Рэю Брауну в 2007 году, — трансплантация стволовых кроветворных клеток костного мозга.

Подробности операции будут опубликованы в журнале Nature, а её ведущий автор выступит сегодня, 5 марта, с докладом на научной конференции в Сиэтле. Пока врачи не разглашают всей информации. Однако уже сейчас известно, что "лондонскому пациенту" пересадили стволовые кроветворные клетки костного мозга от донора с мутантным геном CCR5. Спустя некоторое время, как и в случае с "берлинским пациентом", медики уже не нашли в его крови ВИЧ.

Отмечается, что вирус у мужчины был обнаружен 15 лет назад. На пересадку стволовых клеток он решился после того, как в 2016 году у него нашли рак.

На сегодняшний день лечение ВИЧ предполагает пожизненную терапию, поскольку считается, что его нельзя полностью истребить. Ранее французские учёные из Института Пастера нашли способ уничтожать заражённые клетки с помощью ингибиторов метаболической активности.