Госдеп назвал условие для переговоров с Россией по ДРСМД

В Госдепе США назвали условие для переговоров с Россией по Договору о РСМД. В Вашингтоне отмечают, что они привержены "эффективному контролю" над вооружением, который отвечает безопасности Штатов и их союзников. Кроме того, этот контроль обязателен к исполнению и включает партнёров, которые выполняют взятые на себя обязательства.

— Мы готовы участвовать в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям, — приводит слова представителя Госдепа ТАСС.

Меж тем в Штатах разочарованы тем, что Россия якобы не готова выполнить "необходимые" шаги, чтобы сохранить договор.

Ранее президент РФ Владимир Путин указом приостановил выполнение Россией договора до устранения Вашингтоном допущенных нарушений.