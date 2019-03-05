От чехольчиков к машинам. AliExpress начнёт продавать в России автомобили

На просторах интернет-магазина можно будет приобрести кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, а также запчасти к ним.

Китайская торговая площадка AliExpress с сегодняшнего дня начнёт продавать в России автомобили. По данным газеты "Коммерсант", первыми на площадке интернет-магазина появятся кроссоверы компании Chery.

— На протяжении длительного времени мы отмечаем повышенный интерес покупателей к новым категориям, среди которых значительный рост показывают в том числе товары для автомобилей и мотоциклов, — рассказал гендиректор AliExpress в России Лю Вей.

На просторах интернет-магазина можно будет купить китайские кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, а также запчасти к ним и аксессуары. В скором времени контракты планируется заключить и с другими автопроизводителями. Появление машин в списке товаров AliExpress приурочено к распродаже, которая стартует 28 марта.

В прошлом году россияне чаще всего искали в китайском интернет-магазине смартфоны известных марок: Xiaomi, Huawei и Apple. Повышенный интерес проявлялся и на крупную бытовую технику Bosch и Samsung. Традиционно самая популярная категория — "Аксессуары" — также не осталась в стороне. Попсокеты вошли в десятку лидеров.