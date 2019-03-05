Из российских аптек срочно изымают ещё одно опасное для сердца лекарство

Таблетки и сироп от кашля "Эреспал" и "Эпистат" ранее были запрещены к продаже по той же причине.

Из российских аптек срочно изымают ещё один лекарственный препарат, содержащий опасное для сердца вещество фенспирид, — "Эриспирус" компании "Сандоз". На данный момент оно доступно в таблетках и в виде сиропа. Продавцам необходимо предоставить в Росздравнадзор сведения, подтверждающие возврат всех указанных лекарств поставщикам.

— Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо ЗАО "Сандоз" об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов "Эриспирус" (МНН "Фенспирид"), — говорится на сайте Росздравнадзора.

Опасность препаратов с содержанием фенспирида установили французские учёные в начале года. По всей стране из обращения были изъяты таблетки и сироп от кашля "Эреспал".

Вслед за Францией лекарство запретили в России. Аналогичная судьба постигла "Эпистат", который также содержит фенспирид.

Фенспирид — это антигистаминное, противовоспалительное и противоастматическое лекарственное средство. Оно используется при респираторных нарушениях, астме, кори, гриппе.