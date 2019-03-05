В Приамурье умер малыш, избитый 18-летним отчимом

Врачи почти три недели боролись за жизнь мальчика, однако нанесённые ему травмы оказались слишком тяжёлыми.

В Амурской области скончался годовалый ребёнок, которого жестоко избил отчим. Об этом в своём аккаунте в "Инстаграме" сообщил глава Белогорска Станислав Мелюков.

— Малыш Роман умер... Сегодня утром... Врачи в течение почти трёх недель делали всё возможное, но спасти его от трёхдневных истязаний подонка не смогли — слишком тяжёлые были травмы, — написал мэр.

Мелюков добавил, что городские власти возьмут на себя организацию похорон мальчика.

Напомним, 18-летнему Владимиру Г. было предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. Мелюков подчеркнул, что в связи с гибелью ребёнка оно будет переквалифицировано на более тяжкую статью.

В отношении матери малыша было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем.

Ранее Лайф сообщал, что житель Приамурья жестоко избил своего пасынка, сломав ему рёбра и руку. Правоохранителям молодой человек объяснил свой поступок капризами малыша. В соцсетях Владимир Г. выкладывал милые фото с мальчиком, показывая себя "любящим родителем", а также изображал из себя "крутого мужика".