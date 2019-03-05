Придётся подождать. Премьеру "Шерлока Холмса — 3" перенесли на год

Согласно опубликованной информации, новая часть о приключениях сыщика выйдет 22 декабря 2021 года.

Кинокомпания Warner Bros. сообщила о переносе премьеры третьего полнометражного фильма "Шерлок Холмс". Лента, как планировалось ранее, не выйдет в декабре 2020 года. Об этом сообщает THR.

Оказалось, фанатам нужно будет подождать лишний год. Новая дата премьеры — 22 декабря 2021 года. Главные роли, как и ранее, исполнят в фильме Роберт Дауни — младший и Джуд Лоу.

Напомним, о подготовке к съёмкам нового фильма стало известно ещё в середине прошлого года. Гай Ричи (автор предыдущих фильмов) не будет заниматься новым проектом.