Кадриль и цветочный забег. Программу на 8 Марта подготовили 18 парков Москвы

В парках женщин встретят цветами, а всех посетителей ожидают концерты, экскурсии, мастер-классы, конкурсы и романтичные квесты.

В Международный женский день, 8 марта, в 18 парках Москвы будет организована праздничная программа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В саду имени Баумана организуют ледовую дискотеку, для дам каток будет бесплатным, как и в саду "Эрмитаж". В час дня в Филях организуют "Цветочный забег", который проводится уже не первый год, на старте мужчины получат букет, а после прохождения трёхкилометрового маршрута цветы можно будет вручить своей спутнице или любой посетительнице парка.

Таганский парк организует вечеринку во французском стиле, с 12 часов там будут звучать французские шлягеры, а мимы будут вручать цветы. На мастер-классах научат танцевать кадриль и откроют фотозону с Эйфелевой башней.

В парке Горького в полдень организуют пешеходные туры для всех желающих. Гостям расскажут о романтических историях, связанных с парком. В два часа начнётся квест Cherchez la femme, где нужно разгадывать головоломки, связанные с известными личностями, которые бывали в парке. В 16 часов начнётся экскурсия, где гид расскажет о женских дуэлях и обычаях прошлых веков. Для того чтобы принять участие в мероприятиях, нужно пройти регистрацию на сайте парка.

В Измайловском парке запустят в небо тысячу светящихся шариков, откроют ярмарку с лавками и музыкантами, а также фуд-корт. На ВДНХ празднование Международного женского дня пройдёт одновременно с Масленицей.

Лайф подсчитал, во сколько обойдутся праздничные букеты для любимых женщин. А эксперты рассказали, как сделать так, чтобы цветы радовали как можно дольше.