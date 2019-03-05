Ещё бокальчик, и всё. Названы регионы России, где больше всего пьют вина

В среднем за первый месяц текущего года гражданин России выпил порядка 0,2 литра вина.

Лидером в России по потреблению вин стал Ненецкий автономный округ, сообщает RT. Об этом свидетельствуют данные Центра изучения федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), основанные на информации ЕГАИС. Так, аналитики отмечают, что в январе 2019 года именно в этом регионе пришлось 0,65 литра на душу населения.

Второе место досталось Санкт-Петербургу (0,5 литра). За ним следуют Московская и Мурманская области, а также Карелия (0,4 литра). Что же касается регионов, где вина употребляют меньше всего, то это Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия и Северная Осетия (менее 20 граммов).

В среднем же в январе текущего года гражданин России выпил порядка 0,2 литра вина.

Как писал Лайф, ранее специалисты назвали лучшие белые вина России.