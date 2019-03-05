Дорожное чтиво. Названы книги, самые популярные у пассажиров электричек

Лидеры рейтинга по сравнению с предыдущим месяцем изменились, за исключением романа "Дверь в лето". В феврале он поднялся с третьего места на первое.

Пассажиры подмосковных электричек по дороге на работу и обратно предпочитают не только вздремнуть, но и бесплатно скачивают книги и погружаются в мир известных писателей. ЦППК составила топ-5 самых популярных в мобильном приложении произведений.

— Пользователи чаще всего читали романы "Коллекционер" Джона Фаулза, "Дверь в лето" Роберта Хайнлайна, "Острые предметы" Гиллиан Флинн, "Женщины" Чарльза Буковски и "Сильнее страха" Марка Леви, — уточнила пресс-служба ж/д перевозчика.

Предпочтения книгочеев изменились по сравнению с прошлым месяцем, когда лидерами рейтинга были романы "Бегущий за ветром" Халеда Хоссейни и "Уникальный экземпляр. Истории о том о сём" Тома Хэнкса. Правда, научно-фантастический роман "Дверь в лето" и в январе входил в топ-3.

Хорошая новость ранее стала известна любителям таинственного и волшебного мира британской писательницы Джоан Роулинг — в третьей части фильма "Фантастические твари" фанатов ждёт приятный сюрприз.