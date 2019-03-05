За аферу с российским гражданством. В Крыму задержали украинца

За "помощь" в оформлении гражданства молодой человек просил всего десять тысяч долларов.

27-летнего украинца задержали в Крыму. Он обещал оформить российское гражданство за десять тысяч долларов, сообщает республиканское управление ФСБ РФ.

По данным ведомства, молодой человек обещал своему соотечественнику, что меньше чем за полгода оформит ему российское гражданство. При этом подозреваемый не имеет никакого отношения к работе в органах по вопросам миграции. В качестве вознаграждения украинец попросил десять тысяч долларов.

— При получении денежных средств мужчина был задержан, — подытожили в ведомстве.

Мужчину отправили под домашний арест. Отмечается, что он полностью признал свою вину.