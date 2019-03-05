Налоговая служба узнала о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах

Число резидентов с зарубежными счетами в ФНС называть не стали, как и количество контролируемых ими компаний.

Федеральная налоговая служба (ФНС) получила сведения о зарубежных активах граждан России в 58 юрисдикциях. Об этом сообщает РБК.

Получение данных стало возможным в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией — РФ получает их с сентября 2018 года. Всего в обмене участвуют 75 стран и 13 территорий.

— Это совершенно новый уровень налоговой прозрачности, — заявил замглавы ФНС Алексей Оверчук.

По его словам, теперь данные о наличии зарубежного счёта у конкретного налогоплательщика стали доступны по нажатию кнопки. Раньше же приходилось делать запросы в компетентные органы зарубежных юрисдикций.

В ФНС рассказали, что в 2019 году будут сравнивать полученные сведения и отчётность налогоплательщиков. В службе рассчитывают на 10–15% несоответствий и подчёркивают, что и так знают о налогоплательщиках "очень много".

Ранее в ФНС рассказали, чем хорош для самозанятых новый налоговый режим.