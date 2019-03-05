Volvo отзывает в России более 5,5 тысячи автомобилей

Причины — риск утечки топлива в одних моделях и неисправность сервоприводов подъёма двери багажников в других.

Шведский автоконцерн Volvo отзывает на российском рынке более 5,5 тысячи машин из-за ряда возможных дефектов. Полный список подлежащих диагностике автомобилей с VIN-кодами опубликован на сайте Росстандарта.

3153 кроссовера Volvo XC60 2018–2019 года выпуска отзывают в связи с тем, что сервоприводы подъёма двери багажников данных авто могут примерзать. Вследствие этого возможно появление постороннего шума и поломка сервоприводов, а также существует опасность обрыва их крепления к двери багажника.

Ещё в 2393 автомобилях Volvo S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90, V40 Cross Country, проданных в 2016 году, есть риск утечки топлива из-за проблем с трещинами топливопровода дизельного двигателя.

Масштабная кампания по отзыву корейских автомобилей KIA и Hyundai ранее была объявлена из-за риска возгорания двигателя. Диагностике подлежит более полумиллиона машин данных марок.