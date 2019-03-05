В топе — только иномарки. Страховщики назвали самые угоняемые машины в России

Первые три строчки рейтинга вновь заняли автомобили марок Cadillac, Lexus и Jeep.

Эксперты из "Альфастрахования" назвали десять самых угоняемых авто за 2018 год, которые были застрахованы в компании по каско.

По данным страховщиков, на первом месте — Cadillac Escalade с частотой угонов 2,32%, на второй строчке — Lexus LX с частотой угонов 1,23%, на третьей — Jeep Grand Cherokee, его угоняли в 0,87% случаев.

По результатам 2018 года следующие семь мест в топ-10 изменились — четвёртую строчку занял автомобиль Toyota Camry с частотой угонов 0,58%, на пятой Hyundai Santa Fe с частотой угонов 0,48%.

Во второй пятёрке самых угоняемых автомобилей оказались BMW 7-й серии, Toyota Land Cruiser, KIA Optima, Hyundai Tucson и Lexus RX.

Ранее в МВД России рассказали о регионах, в которых в 2018 году чаще всего угоняли машины.