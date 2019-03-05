Весеннее ми-ми-ми. В Московском зоопарке проснулись сурки

Зверьков кормят небольшими порциями, чтобы они постепенно вернулись к привычному режиму.

В первые дни марта в Московском зоопарке вышли из спячки степные сурки — восьмилетний Арчи и четырёхлетние Нагайна и Сара. Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, на поверхности вольера грызуны не показывались почти пять месяцев и сладко спали в своих норках.

— За время спячки сурки потеряли около трети веса, — рассказала гендиректор столичного зверинца Светлана Акулова.

Арчи, например, в октябре весил порядка шести с половиной килограммов, а сейчас уже около 4,7. Так что зверьки проснулись не на шутку голодными. Пока их кормят небольшими порциями, чтобы они постепенно вернулись к привычному режиму.

Уже скоро из спячки выйдут тушканчики, ежи, тенреки, сони, бурая медведица и два гималайских медведя. Отмечается, что 1 марта Московский зоопарк перешёл на весенний режим работы — с 09:00 до 18:00. Кассы работают с 09:00 до 17:00.