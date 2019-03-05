Астронавтка выросла на МКС на пять сантиметров

В невесомости нагрузка на позвоночник снижается, из-за чего увеличивается расстояние между позвонками — это приводит к временному увеличению роста.

Американка Энн Макклейн, совершающая свой первый полёт в космос, написала в "Твиттере", что за время пребывания на МКС подросла на пять сантиметров (два дюйма).

В посте бортинженер рассказала, что узнала это, когда экипаж проверял правильность подгонки скафандров перед предстоящими выходами в открытый космос.

— Я на два дюйма выше, чем была, когда полетела! — сообщила Макклейн.

Earth will learn a lot during his busy week on @Space_Station - today he kept me company while we checked our suit sizing to account for space growth (I am 2 inches taller than when I launched!), then we did some translation adaptation. pic.twitter.com/A89tJauyQu — Anne McClain (@AstroAnnimal) 4 марта 2019 г.

Напомним, ожидается, что в этом году впервые в истории две женщины одновременно выйдут в открытый космос. Одной из них будет Энн Макклейн, а другой — её коллега Кристина Кок.

Макклейн уже находится на орбите, а Кок, как ожидается, вскоре присоединится к ней — запуск корабля "Союз МС-12" с Байконура намечен на 14 марта.

В 2018 году японский астронавт Норисигэ Канаи заявил, что вытянулся на девять сантиметров за три недели на МКС. Вскоре японец уточнил, что ошибся в расчётах — его рост действительно увеличился, но лишь на два сантиметра.