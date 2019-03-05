Рухнула на пол. Женщина умерла в московском аэропорту

Пассажирка потеряла сознание в зале прилёта внутренних авиалиний, и её не смогли откачать.

Пенсионерка скончалась в московском аэропорту Внуково. Смерть наступила, предположительно, от острой сердечно-сосудистой недостаточности. По данным МК, трагедия произошла сегодня около 8 утра.

68-летняя женщина находилась в зале прилёта внутренних авиалиний аэропорта, когда ей вдруг стало плохо. Она потеряла сознание и рухнула на пол на глазах у стоящих рядом людей. Пенсионерку попытались спасти медики аэропорта и бригада неотложки, однако она скончалась.

Ранее Лайф писал, что другая пассажирка умерла во время перелёта в Махачкалу. У женщины был рак, и летела она с сопровождением, однако её смерть обнаружили только после приземления.