Рухнула на пол. Женщина умерла в московском аэропорту

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Рухнула на пол. Женщина умерла в московском аэропорту

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Фото: © Pixabay

Пассажирка потеряла сознание в зале прилёта внутренних авиалиний, и её не смогли откачать.

Пенсионерка скончалась в московском аэропорту Внуково. Смерть наступила, предположительно, от острой сердечно-сосудистой недостаточности. По данным МК, трагедия произошла сегодня около 8 утра.

68-летняя женщина находилась в зале прилёта внутренних авиалиний аэропорта, когда ей вдруг стало плохо. Она потеряла сознание и рухнула на пол на глазах у стоящих рядом людей. Пенсионерку попытались спасти медики аэропорта и бригада неотложки, однако она скончалась.

Ранее Лайф писал, что другая пассажирка умерла во время перелёта в Махачкалу. У женщины был рак, и летела она с сопровождением, однако её смерть обнаружили только после приземления.

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