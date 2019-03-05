Не успели найти. Житель Челябинской области насмерть замёрз, заблудившись в лесу

О своём местонахождении мужчина сообщил по номеру 112, но его поиски затянулись.

Житель Варненского района Челябинской области насмерть замёрз, заблудившись в лесу. Об этом сообщает местное издание "Карталинская новь". О том, что он не может найти выход из чащи, 30-летний мужчина сообщил, позвонив по номеру 112.

Четвёртого марта в 03:22 по местному времени (01:22 мск) он слабеющим голосом назвал свою фамилию и сказал, что заблудился в районе села Великопетровка. После того как он обозначил ориентиры своего местонахождения, информация была передана экстренным службам.

На поиски отправились спасатели МЧС, сельский участковый уполномоченный, добровольцы и егеря на снегоходах, но мужчину найти в указанном им месте не удалось и к поискам подключились спасатели из Варны. Нашли его ближе к середине дня недалеко от посёлка Ольховка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.