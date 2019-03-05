Учёные нашли зубную бактерию, которая ускоряет развитие рака в кишечнике

В Штатах рак толстой кишки является вторым по количеству смертельных случаев видом онкологических заболеваний.

Ученые из колледжа стоматологической медицины Колумбийского университета узнали, что бактерия из полости рта — палочка Плаута (Fusobacterium nucleatum лат.) , которая участвует в процессе разрушения зубов и развитии пародонтита, ускоряет развитие рака прямой кишки. Об исследовании рассказывает MedicalXpress.

Эксперимент на мышах показал, что в здоровых клетках толстой кишки отсутствует белок аннексин А1. Вместе с палочкой Плаута этот белок активировал развитие рака. Замедление активности этого белка замедляло и развитие новообразований.

Анализы РНК сотен пациентов показали, что повышенная активность аннексина А1 у людей показывает предрасположенность к развитию опухолей. Таким образом, учёные пытаются найти способы выявления агрессивного рака, используя этот белок как биомаркер. И для замедления его активности будут создаваться новые препараты.

Ранее учёные из Великобритании доказали, что капуста в рационе питания может уменьшить вероятность развития онкологии. А российские врачи рассказали о видах рака, которые успешнее всего лечат у нас в стране.