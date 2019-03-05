Житель Кирова лишился 80 тысяч рублей, решив взять кредит через соцсеть

Мошенникам удалось убедить его, что для получения заветных денег он сначала должен перечислить им различные платежи.

Житель Кирова обратился в полицию после того, как перевёл 82 тысячи 300 рублей на счета неизвестных лиц. Об этом сообщает областное УМВД России.

Мужчина пояснил, что нашёл в социальной сети предложение о "выгодном кредите" и оставил заявку. С ним связался неизвестный, представившийся "сотрудником банка". Он рассказал условия получения займа — кировчанин должен был "оплатить комиссию за открытие счёта".

В течение недели доверчивый мужчина оплачивал различные "обязательные сборы, страховки и комиссии за переводы". Не получив обещанных денежных средств, он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Личность и местонахождение подозреваемого устанавливаются.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин ждёт предложений по ужесточению наказания для нелегальных кредиторов.