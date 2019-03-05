Из плеча девочки в Москве извлекли металлическую дверную ручку

Предмет находился рядом с крупным сосудисто-нервным пучком, отвечающим за кровоснабжение.

Московские хирурги провели сложную операцию одиннадцатилетней девочке и достали из её плеча металлическую дверную ручку. Ребёнок случайно налетел на предмет, когда бегал по квартире. Её доставили в Детскую городскую клиническую больницу святого Владимира, сообщает столичный Депздрав.

Ручка длиной в десять сантиметров полностью вошла в плечо школьницы, отломилась и застряла внутри. Маленькую пациентку положили в отделение реанимации, где провели комплексную диагностику.

Выяснилось, что инородный предмет находится рядом с плечевой костью и крупным сосудисто-нервным пучком, отвечающим за кровоснабжение и работу нервов в руке. Из-за последнего операция представляла опасность.

Благодаря грамотным действиям опытных врачей ручку успешно извлекли из плеча ребёнка. Девочку уже выписали.