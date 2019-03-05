Правительство США перестало "прослушивать" американцев

Оказалось, что соответствующая система не используется специальными службами уже как полгода.

Агентство национальной безопасности США, не уведомив никого, отключило систему, которая занимается перехватом и анализом телефонных звонков и сообщений на территории государства. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на помощника лидера республиканского большинства в палате представителей конгресса Люка Марри.

По словам Марри, систему на самом деле не используют уже полгода. Администрация президента США Дональда Трампа, скорее всего, не будет обращаться к конгрессу с просьбой продлить действие этой программы, которое истекает в конце текущего года.

Речь идёт о системе, которая анализирует звонки, а не их содержание. Таким образом правительство изучало контакты и связи между людьми для выявления сообщников террористов. Систему создали после терактов 11 сентября 2001 года.