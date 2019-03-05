Лукашенко заявил о готовности Минска пересмотреть подходы к интеграции с Россией

По словам белорусского лидера, страна "сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства".

Белоруссия готова к пересмотру подходов к интеграции с Россией, инициатором которой выступает Москва. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

— Мы к этому готовы, — сказал он. — На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки.

Лукашенко подчеркнул необходимость "посмотреть, каковы итоги этой работы" и "есть ли они вообще". По словам белорусского лидера, страна "сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства".

— Основной принцип данного проекта — равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования, — сказал Лукашенко. — И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться.

В то же время президент Белоруссии отметил, что постулат суверенитета для страны остаётся незыблемым.

Как писал Лайф, ранее Лукашенко поддержал введение единой валюты с Россией.