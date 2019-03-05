Двойник похитил со счетов москвича 10 миллионов рублей

Мужчина пришёл в отделение банка и получил средства, предъявив подложный паспорт.

В Москве полиция проверяет информацию о хищении денег вкладчика одного из банков, сообщает агентство "Москва".

Четвёртого марта к правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что через приложение узнал об отсутствии денежных средств на его счетах. Вкладчик пояснил, что два счёта открыл в 2014 году — на один из них внёс 100 тысяч евро, на другой — 2 миллиона 990 тысяч рублей.

В банке уточнили, что деньги со счетов были сняты ранее в этом году в одном из дополнительных офисов в Таганском районе.

— При просмотре записей с камер наблюдения выяснилось, что в банк пришёл мужчина, похожий на заявителя, и предъявил паспорт, — рассказали в МВД.

Неизвестному выдали деньги, после чего он ушёл.

Общий материальный ущерб составил порядка 10,4 миллиона рублей.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Ранее Лайф писал, что в Курске сотрудницу банка приговорили к 3,5 года колонии за хищение со счетов клиентов 17 млн рублей.