В Канаде будут платить деньги пострадавшим от курения

Всего местным жителям планируется выплатить порядка семнадцати миллиардов долларов.

В провинции Квебек (Канада) трёх крупнейших производителей сигарет обязали выплатить порядка семнадцати миллиардов долларов. Деньги получат люди, которые пострадали от курения. Об этом сообщает Reuters.

Апелляционный суд одобрил решение Верховного суда Квебека по классовому иску более ста тысяч курильщиков. Истцы требовали от производителей сигарет материального возмещения из-за того, что у них начались проблемы со здоровьем. По мнению канадцев, они не были достаточно осведомлены о вреде курения.

Каждый из истцов сможет получить от 24 до 100 тысяч долларов. Сумма будет зависеть от тяжести заболевания.