Не надел пижаму. В Дагестане воспитательница детдома избила ребёнка — видео

Посмотреть эту публикацию в Instagram
#ужеУВОЛЕНА Воспитатель детского коррекционого дома в Каспийске бьет избила мальчика (больного)... тот кто скинул тоже детдомовец. После нашей первой публикации детям угрожали , хотели узнать кто слил информацию. Публикацию удалили , добавили повторно , мы настаиваем что бы воспитатель понёс название!!! Не оставайтесь равнодушны , распространите видео!!! Нельзя так издеваться и без того над больными и сиротами !!! К черту ваши театры и сценки , погорельцам тоже уже помогли, теперь давайте поможем спасти этих детей от насилия, вместе мы сможем! #голосдагестана
СУ СК РФ по Дагестану проводит проверку по факту избиения ребёнка воспитательницей детдома в Каспийске. В ведомстве отметили, что поводом для проверки стали датированные 8 февраля кадры, на которых женщина останавливает воспитанника и наносит ему удары руками.
Мальчика почти не видно, однако можно заметить, что он снимает одежду. В конце ролика женщина показывает ребёнку пальцем, куда идти. При этом другие люди всё это время проходят мимо.
Как сообщается в микроблоге "Голос Дагестана", конфликт произошёл из-за того, что мальчик спал не в пижаме, а в вещах, в которых ходил по улице. В учреждении всё же приняли решение уволить воспитательницу. Завучу детдома сделан выговор.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени