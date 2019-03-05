Не надел пижаму. В Дагестане воспитательница детдома избила ребёнка — видео

В учреждении приняли решение уволить педагога. Кроме того, завучу детдома сделан выговор.

СУ СК РФ по Дагестану проводит проверку по факту избиения ребёнка воспитательницей детдома в Каспийске. В ведомстве отметили, что поводом для проверки стали датированные 8 февраля кадры, на которых женщина останавливает воспитанника и наносит ему удары руками.

Мальчика почти не видно, однако можно заметить, что он снимает одежду. В конце ролика женщина показывает ребёнку пальцем, куда идти. При этом другие люди всё это время проходят мимо.

Как сообщается в микроблоге "Голос Дагестана", конфликт произошёл из-за того, что мальчик спал не в пижаме, а в вещах, в которых ходил по улице. В учреждении всё же приняли решение уволить воспитательницу. Завучу детдома сделан выговор.