РЖД накажут сотрудников депо за корпоратив со стриптизом

Праздник для взрослых организовали днём в зале для совещаний. Место проведения выдал баннер за спинами танцовщиц.

Руководство РЖД собирается наказать организаторов стриптиз-шоу, которое состоялось в эксплуатационном вагонном депо "Максим Горький" в Волгограде. Подарок для мужчин в виде танца двух "кошечек" подарили коллеги на 23 Февраля, видео опубликовало агентство "Социнформбюро".

— Сотрудники, участвовавшие в организации мероприятия, будут привлечены к дисциплинарной ответственности, — цитирует РИА "Новости" начальника пресс-службы Приволжской железной дороги Владислава Покоева.

Он назвал такое поведение работников недопустимым и "противоречащим существующему в компании ОАО "РЖД" кодексу деловой этики".

Буквально несколько дней назад Лайф рассказывал, как бурятским полицейским на 23 Февраля подарили стриптиз, однако танец не оценило руководство подразделения, и женщину-дознавателя, которая организовала праздник, уволили.