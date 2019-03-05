Джабаров объяснил отказ Клинтон идти в президенты США

Несмотря на отсутствие экс-госсекретаря в числе возможных участников предвыборной гонки, выборы будут интересными, считает законодатель.

Сенатор Владимир Джабаров считает, что отказ Хиллари Клинтон баллотироваться на пост президента США в 2020 году является следствием её поражения Дональду Трампу на предыдущих выборах. По его мнению, решение политика "было ожидаемым", а демократы выдвинут нового кандидата для участия в президентской гонке.

Парламентарий также считает, что выборы в США будут интересными. По его мнению, от республиканской партии на второй срок пойдёт действующий американский лидер Дональд Трамп.

— У него достаточно большая поддержка и в партии, и среди населения. Если только его оппоненты к тому времени не подготовят Трампу импичмент, — сказал Джабаров в беседе с РИА "Новости".

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон ранее заверила, что, несмотря на отказ участвовать в борьбе за президентский пост, продолжит работать, говорить и отстаивать то, во что верит.