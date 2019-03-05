Поздравил с 8 Марта. Шойгу поблагодарил за службу женщин-военнослужащих

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Поздравил с 8 Марта. Шойгу поблагодарил за службу женщин-военнослужащих

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Глава Минобороны отметил, что в прошлом году 83 сотрудницы военного ведомства получили государственные награды.

Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании поздравил женскую половину ведомства с наступающим 8 Марта, а также поблагодарил жён военнослужащих и матерей, чьи дети выполняют служебный долг.

— Хотелось бы говорить им добрые слова не только в этот день, но и в другие дни года, что, собственно, мы с вами и делаем, — сказал Сергей Шойгу.

В ходе своего выступления министр отметил, что в прошлом году 83 сотрудницы ведомства получили государственные награды, а более семи тысяч — награды Минобороны.

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