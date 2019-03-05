С кого же спросить. В Якутске снег с крыши придавил машину мэра

Автомобиль был застрахован по каско и находится в ремонте, стоимость ущерба устанавливается.

В Якутске упавший с крыши снег придавил служебный автомобиль, закреплённый за мэром города Сарданой Авксентьевой. Об этом сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

— Хорошо, что на машину снег упал, а не на человека. Слава богу, никто не пострадал, — написал в посте в "Фейсбуке" пресс-секретарь мэра Алексей Толстяков.

Сама Авксентьева в настоящее время находится в отпуске.

Ранее исполняющий обязанности главы города Владимир Фёдоров сообщил журналистам, что за прошедшую зиму снега выпало больше нормы. Он отметил, что прямой обязанностью обслуживающих жилфонд управляющих компаний являются безопасность людей и сохранность их имущества.

Напомним, москвичей 5 марта попросили парковаться подальше от деревьев и рекламных щитов из-за усиления ветра.