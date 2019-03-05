"Задачи грандиозны". На космодромах Байконур и Восточный сменились руководители

Им предстоит готовить запуск сверхтяжёлой ракеты, а также создавать инфраструктуру для пилотируемых пусков.

На двух предприятиях "Роскосмоса" новые руководители. Космодром Восточный возглавил Роман Бобков, сменив на этом посту Валинура Агишева, перешедшего на Байконур. О кадровых перестановках сообщается на официальном сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

— Задачи, которые стоят перед космодромом Восточный, грандиозны... запуск сверхтяжёлой ракеты и отработка инфраструктуры для пилотируемых пусков, — приводятся в сообщении слова гендиректора ФГУП "ЦЭНКИ" Андрея Охлопкова.

Охлопков подчеркнул, что Бобков обладает огромным опытом управления ракетно-космическими подразделениями. Он ранее был заместителем директора филиала госкорпорации "Роскосмос" на космодроме Байконур.

Новый глава Байконура Валинур Агишев возглавлял Космический центр "Восточный" с июля 2017 года. При этом он более 20 лет прослужил в вооружённых силах на космодроме Байконур.