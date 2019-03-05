На Кубани четверо школьников пострадали во время игры с пневматом на перемене

Четверо учеников школы в станице Ахтанизовской Краснодарского края пострадали во время игры с пневматическим пистолетом. Об этом РИА "Новости" сообщил глава Темрюкского района Фёдор Бабенков.

— Дети играли с пневматическим пистолетом. На территории школы были, на большой перемене... Стреляли по банкам. Впоследствии один выстрелил в ногу второму. Их там пять человек было. Попало четырём, — рассказывает Бабенков.

По его словам, у детей лёгкие травмы, госпитализация никому не потребовалась.