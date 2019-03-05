Избил детей ремнём за буклеты. В Москве возбудили дело на продавца "Пятёрочки"

Сотрудник магазина не стерпел "кражи" и завёл подростков в подсобное помещение, чтобы разобраться.

Следователи в Москве возбудили уголовное дело против продавца "Пятёрочки" по статье "Самоуправство" за избиение посетителей ремнём на глазах у покупателей. Жертвами стали двое подростков, которые зашли 28 февраля в супермаркет по 15-й Парковой улице, сообщает СКР.

Ошибка ребят была в том, что они без разрешения взяли буклеты, чтобы сдать её на макулатуру. Продавец магазина не стерпел "кражи" и потребовал от подростков зайти в подсобное помещение для дальнейшего разбирательства. После словесной перепалки сотрудник магазина вытащил ремень и начал избивать оппонентов. По данным СК, он нанёс юноше не менее десяти ударов.

Ранее Лайф писал, что вор-сладкоежка украл из одного из столичных "Пятёрочек" девять конфет и может за это сесть. Уже возбуждено уголовное дело.