Лукашенко поведал о предложении полностью перейти на расчёты в российских рублях

Инициатором, по словам политика, выступила белорусская сторона, однако "никто на это не идёт".

Минск предлагал Москве полностью перейти на взаиморасчёты в российских рублях. Об этом заявил во вторник белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями. Он отметил, что на сегодняшний день почти 80% торгового оборота между странами осуществляется в этой валюте.

— Я недавно президенту (России. — Прим. ред.) предложил: прежде чем бросаться на что-то большое, давайте перейдём на 100% торговли в российских рублях. Вот наше предложение, — приводит слова Лукашенко агентство БелТА. — Мы этого не боимся, но никто на это не идёт.

Ранее президент Белоруссии неоднократно заявлял о готовности ввести единую валюту с Россией. Он отметил, что это может быть рубль, но не российский, а общий.

Позже в Кремле заявили, что никакой конкретики по единой валюте России и Белоруссии пока нет. Тем не менее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что эту тему "можно и нужно обсуждать", и напомнил о существовании соответствующих рабочих групп.