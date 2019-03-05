Путин проведёт встречу с главой ВТБ

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что сегодня у Путина день внутренней работы.

Президент России Владимир Путин сегодня, 5 марта, проведёт встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

— Продолжит заниматься делами нашего банковского сектора. Сегодня продолжится серия совещаний с руководителем ВТБ Костиным. Очередная встреча, — заявил Песков.

Он добавил, что такие встречи традиционные, это "сверка часов". Вчера была встреча с главой ЦБ. Глава государства продолжает заниматься банковскими делами. Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что у Путина запланированы и другие внутренние встречи и совещания.

Напомним, 4 марта на встрече с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной президент России Владимир Путин поручил ЦБ и Генпрокуратуре представить предложения по ужесточению наказания для нелегальных кредиторов.