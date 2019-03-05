Песков заявил, что Россия готова к расчётам с Белоруссией в рублях

Он отметил, что эта тема постоянно фигурирует на переговорах о Союзном государстве.

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову неизвестно о предложении белорусского лидера Александра Лукашенко полностью перейти на взаиморасчёты в российских рублях. Однако он отметил заинтересованность Москвы в расчётах в нацвалюте.

— В торгово-экономических отношениях с нашими партнёрами, тем более с ближайшими партнёрами, к коим относится Белоруссия, мы заинтересованы в переходе на расчёты на основе национальных валют, в том числе, конечно, в первую очередь на основе российского рубля, — сказал Песков.

Он добавил, что этот вопрос "постоянно фигурирует на повестке дня переговоров".

Ранее Лукашенко сообщил, что на сегодняшний день почти 80% торгового оборота между Россией и Белоруссией производится в рублях. По его словам, предложение довести эту долю до 100% он недавно озвучил президенту РФ Владимиру Путину.