Песков назвал смехотворными результаты расследований о связях Трампа с Россией

В Кремле не имеют ни возможности, ни желания комментировать новые расследования, инициатором которых становится та или иная группа американских законодателей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новое расследование по теме якобы имевшего место российского вмешательства в выборы.
— Этих расследований так много — их значение, безусловно, девальвировалось, — отметил Песков.
Официальный представитель Кремля добавил, что в целом происходящее всё меньше и меньше походит на серьёзный подход, а ни одно из ранее начатых расследований не дало серьёзных результатов.
— Кроме смехотворных, — уточнил Песков. — А в целом это не наше дело. Это дело США.
Как писал Лайф, ранее Конгресс США представил законопроект с требованием раскрыть доходы Путина.
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