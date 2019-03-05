Песков назвал смехотворными результаты расследований о связях Трампа с Россией

По мнению пресс-секретаря президента РФ, происходящее всё меньше и меньше походит на серьёзный подход.

В Кремле не имеют ни возможности, ни желания комментировать новые расследования, инициатором которых становится та или иная группа американских законодателей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новое расследование по теме якобы имевшего место российского вмешательства в выборы.

— Этих расследований так много — их значение, безусловно, девальвировалось, — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что в целом происходящее всё меньше и меньше походит на серьёзный подход, а ни одно из ранее начатых расследований не дало серьёзных результатов.

— Кроме смехотворных, — уточнил Песков. — А в целом это не наше дело. Это дело США.

Как писал Лайф, ранее Конгресс США представил законопроект с требованием раскрыть доходы Путина.