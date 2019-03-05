В Кремле не считают закрытым вопрос о косатках из "китовой тюрьмы" в Приморье

Песков отметил различные точки зрения учёных. Согласно одной из них, животные могут погибнуть в природе после нахождения в неволе.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают закрытой проблему с косатками из приморской "китовой тюрьмы".

— Этим вопросом и конкретно этим перечнем поручений президента сейчас будет заниматься Контрольное управление президента. Тема будет взята под особый контроль этого подразделения администрации президента, — заявил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что обозначились различные точки зрения относительно того, могут ли косатки выжить в природе после нахождения в неволе.

— Некоторые учёные считают, что могут и надо выпускать до потепления. Некоторые категорически опровергают и считают, что животные, если их выпустить, будут обречены на смерть. Это осложняет решение проблемы, но де-факто ситуация не разрешена, — уточнил представитель Кремля.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты составляют дорожную карту, без которой млекопитающие не смогут адаптироваться в естественных условиях.