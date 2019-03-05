В Кремле рассказали о работе Путина по улучшению инвестклимата в России

Как подчеркнул Песков, власти и дальше намерены делать всё, чтобы зарубежным партнёрам "было здесь удобно и выгодно".

Россия заинтересована в иностранных вложениях, в связи с чем президент Владимир Путин делает очень много для улучшения инвестиционного климата. Это отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Президент РФ делает очень много и продолжает делать для того, чтобы инвестиционный климат в России был комфортен для зарубежных инвесторов, — сказал он журналистам.

Представитель Кремля заявил о намерении и дальше работать с иностранными партнёрами в этом направлении. Он отметил, что задача стоит сделать всё, "чтобы им было здесь удобно и выгодно".

15 февраля в Москве задержали основателя и управляющего партнёра Baring Vostok Майкла Калви и ещё пятерых человек. В Кремле заверили, что ситуация не отразится на инвестклимате в России, поскольку страна "была и остаётся заинтересованной в создании максимально комфортного климата" для иностранных инвесторов.