В Москве ограничат продажу алкоголя на 8 Марта

Кроме того, ограничат продажи не только спиртного, но и напитков в стеклянной таре.

В преддверии Международного женского дня, с 8 по 10 марта, в Москве ограничат продажу спиртного и напитков в стеклянной таре, сообщили в пресс-службе столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Такие меры предприняли, чтобы избежать правонарушения в местах массового скопления людей.

— Алкоголь наносит вред не только окружающим. Человек сам себе в первую очередь может нанести вред, — сообщили в пресс-службе департамента.

В связи с празднованием Международного женского дня в этом году 8, 9 и 10 марта будут выходными.