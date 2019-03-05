"Меня убьют". Задержанный в Греции россиянин назвал себя заложником

Бизнесмен находится в чистилище "Миротворца" за поддержку экс-президента Украины Виктора Януковича.

Находящийся в греческой тюрьме российский бизнесмен Евгений Калинин написал письмо, в котором назвал действия Афин незаконными. Он был задержан по запросу Украины и сейчас власти страны держат его "в заложниках", считает россиянин.

— Меня либо убьют, либо они потребуют огромную награду за "решение дела"... Я никогда не думал, что Сомали находится так близко. Я никогда не думал, что власти Греции возьмут русских в заложники в интересах Украины, — цитирует выдержку из обращения РИА "Новости".

Калинин считает кампанию против себя попыткой "разрушить его профессиональную репутацию и доброе имя, а также причинить страдания и боль его семье". Он считает, что на Украине у него нет шансов на справедливое правосудие. Более того, в случае его экстрадиции в Киев его жизнь будет под угрозой.

— Я призываю Россию защитить мою жизнь. Я очень благодарен за поддержку, которую я получаю сейчас, но её может быть недостаточно, — добавил Калинин.

Россиянин отправился в командировку в Грецию и был задержан в аэропорту Афин 28 февраля поздно вечером по запросу Украины. Известно об этом стало только 2 марта. Сейчас он находится в греческой тюрьме в ожидании "запроса на экстрадицию" в Незалежную. Киев обвиняет его в нарушении налогового законодательства, но адвокат Калинина считает дело политическим. По его словам, бизнесмен находится в чистилище сайта "Миротворец" за поддержку экс-президента Украины Виктора Януковича.