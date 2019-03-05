В Кремле не стали отвечать, обсуждали ли Путин и Набиуллина дело Калви

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов, говорил ли глава государства Владимир Путин с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной о деле основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

— Я не располагаю информацией на этот счёт. Поэтому никак не могу это комментировать, оставляю это без комментария, — заявил представитель Кремля.

Калви и ещё пятерых человек задержали 15 февраля. Они подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы. 16 февраля Калви был арестован. Как писал Лайф, ранее президенту России Владимиру Путину сообщили о просьбе контролировать дело Калви.