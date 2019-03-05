"Жёны скажут спасибо". Гройсман пригрозил чиновникам принудительным лечением

Премьер Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства возмутился поведением чиновников, которые отвлекались на соцсети. Глава кабмина Незалежной пообещал, что некоторым представителям региональных властей назначит принудительное лечение от виртуальной зависимости.
— Коллеги, когда с вами проводят совещание, телефоны, пожалуйста, отложите в сторону и разные социальные сети. Или я назначу вам принудительный курс лечения от зависимости от социальных сетей, — сказал премьер.
Гройсман отметил, что на заседании обсуждаются серьёзные вопросы и отвлекаться нельзя.
— Я думаю, что за это ваши жены мне тоже скажут спасибо, что я вас возвращаю к реальности, — добавил он.
Ранее Лайф сообщал, что, несмотря на указ президента Украины о блокировке российских соцсетей, ими продолжают пользоваться многие видные деятели украинского государства и члены их семей.
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